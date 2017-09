Korrel en Savelkouls verliezen strijd om bronzen medaille op WK judo

Korrel (-100 kg) verloor in de strijd om het brons van de Rus Kirill Denisov, die de Nederlander na ippon over de knie legde. In de halve finales moest Korrel na een golden score zijn meerdere erkennen in de Japanner Aaron Wolf.

In de kwartfinales was Korrel met twee waza-ari's te sterk voor de Belg Toma Nikiforov. Eerder noteerde hij op de Hongaarse tatami drie waza-ari's tegen de Belg Toma Nikiforov en versloeg hij ook de Israëliër Pater Paltchick op waza-ari.

Meyer was na één partij al klaar. De zwaargewicht verloor direct van de Cubaan Alex Garcia Mendoza.

Savelkouls

Savelkouls werd in de strijd om het brons geklopt door Irina Kindzerska uit Azerbeidzjan. Ze was tot de herkansingen veroordeeld na een nederlaag in de kwartfinales tegen Sarah Asahina uit Japan, die haar op ippon de baas was..

De Nederlandse was het toernooi begonnen met een zege op Munkhtuya Battulga uit Mongolië en rekende vervolgens op ippon af met de Hongaarse publieksfavoriete Emese Karpati.

Na de nederlaag tegen Asahina verzekerde Savelkouls zich met een zege op Emilie Andeol uit Frankrijk van een gevecht om brons, maar daarin kwam ze tekort.

De Nederlandse judoploeg staat na vijf dagen nog met lege handen in Boedapest. Voor bondscoach Maarten Arens zijn de WK geslaagd als zijn equipe twee medailles wint, maar tot dusver zijn er nog geen plakken geïncasseerd.