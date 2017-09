Judoka Verkerk grijpt naast brons bij WK in Boedapest

De 31-jarige Rotterdamse verloor in de strijd om de derde plek op ippon van de Britse Natalie Powell. Verkerk werd in 2009 wereldkampioene en pakte in 2013 zilver.

Eerder op vrijdag verloor Verkerk in de halve finale op waza-ari van Mami Umeki. De 22-jarige Japanse won twee jaar geleden in Astana goud bij de vorige WK.

Verkerk begon haar toernooi met een zege op ippon op Albina Amangeldiyeva uit Kazachstan. In de tweede ronde was de Nederlandse, die het afgelopen jaar kampte met blessures, na verlenging te sterk voor de Poolse Beata Pacut door een waza-ari te scoren en in de kwartfinale won ze in de verlenging van Assunta Galeone uit Italië.

Kim Polling, Sanne van Dijke (klasse tot 70 kilogram) en Guusje Steenhuis (klasse tot 78 kilogram) werden vrijdag al in een vroegtijdig stadium uitgeschakeld in Hongarije.