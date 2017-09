Nederland mede-organisator EK volleybal mannen 2019

De wedstrijden worden in Amsterdam, Apeldoorn en Rotterdam gespeeld. In Nederland worden alle wedstrijden van een poule en een kwartfinale gespeeld.

Nederland is als organisator direct geplaatst voor het eindtoernooi wat van 13 tot en met 29 september 2019 zal worden gehouden.

Voor het eerst doen er 24 landen mee, verdeeld over vier groepen van zes. Ieder gastland krijgt één poule en een kwartfinale toegewezen. De halve finales worden in Parijs en Ljubljana gespeeld waarna de finale in Parijs zal plaatsvinden.

Technisch directeur Bram Ronnes van de Nederlandse bond Nevobo is blij met de toewijzing. "Het co-hosten van het EK past volledig in onze strategie om internationale topevenementen naar Nederland te halen", zegt hij.

"Daarnaast maakt de organisatie van het EK deel uit van de visie om het Nederlandse mannenvolleybal naar een hoger plan te tillen."

Europese titel

Eerder organiseerde Nederland het EK volleybal voor mannen in 1985 en 1997. In die laatste editie werd ook de Europese titel gepakt. Frankrijk is regerend Europees kampioen.

Momenteel is het EK 2017 in Polen bezig. Nederland werd na drie nederlagen in de poulefase uitgeschakeld. Op zaterdag staan de halve finales Servië-Duitsland en Rusland-Beglië op het programma. Zondag is de finale in Krakau.