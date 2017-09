Voormalig wereldkampioene Verkerk naar halve finales bij WK judo

De 31-jarige Verkerk was in de klasse tot 78 kilogram in de kwartfinales te sterk voor Assunta Galeone. De Rotterdamse rekende in de verlenging af met de Italiaanse

Verkerk begon haar WK met een zege op ippon op Albina Amangeldiyeva uit Kazachstan. In de tweede ronde was de wereldkampioene van 2009, die het afgelopen jaar kampte met blessures, na verlenging te sterk voor de Poolse Beata Pacut door een waza-ari te scoren.

In de halve eindstrijd neemt Verkerk het op tegen de Japanse Mami Umeki.

Polling

Kim Polling, Sanne van Dijke (klasse tot 70 kilogram) en Guusje Steenhuis (klasse tot 78 kilogram) werden vrijdag al in een vroegtijdig stadium uitgeschakeld in Hongarije.

Polling won in de klasse tot 70 kilogram haar eerste partij nog wel op ippon van de Chinese Zi Yan, maar in de derde ronde ging de drievoudig Europees kampioene zelf vol op haar rug tegen Yuri Alvear uit Colombia, die in 2009, 2013 en 2014 WK-goud pakte.

De 26-jarige Groningse judode haar eerste toernooi sinds de Olympische Spelen van Rio de Janeiro van vorig jaar. Polling, die nog altijd wacht op haar eerste wereldtitel, werd na de Spelen geopereerd aan haar ellebogen en haar knie.

"Zo hoor ik niet te verliezen", reageerde Polling na haar nederlaag. "Natuurlijk wist ik na zo'n lange tijd niet wat ik van mezelf kon verwachten. Ik weet niet of het aan een gebrek aan wedstrijdritme ligt of aan dat ik gewoon niet goed genoeg ben vandaag, maar op deze manier verliezen is onnodig. Het is stom, hartstikke stom. Zo zuur."

Van Dijke

Van Dijke redde het niet in dezelfde klasse als Polling. De 22-jarige Brabantse, die in april goud pakte bij haar EK-debuut, werd in de houdgreep genomen door de Britse Sally Conway, waardoor haar toernooi al voorbij was.

"Het is natuurlijk geen schande om van haar te verliezen, maar het was ook niet nodig", zei Van Dijke over Conway, die vorig jaar bij de Spelen het brons veroverde.

"Ik voelde me fysiek en mentaal zo sterk en heb zo naar deze WK toegeleefd. Tijdens de warming-up dacht ik dat ik klaar was om een medaille te halen vandaag. Maar ja, dan zit de loting niet mee en is het een korte dag."