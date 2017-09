Struve overtuigd dat hij Volkov knock-out slaat bij UFC Fight Night Rotterdam

"Het wordt een mooi gevecht", zegt de 29-jarige Nederlander in een filmpje van de grootste mixed-martial-artsorganisatie ter wereld.

"Een clash tussen twee grote mannen. Twee staande vechters die goed met hun vuisten overweg kunnen en partijen vaak vroegtijdig afmaken. Iedereen begrijpt dat deze partij geen vijf ronden gaat duren..."

Van de achttien gevechten die Struve tot dusver afwerkte bij de UFC won hij er twaalf. Volkov zette zijn eerste twee partijen in winst om. Desondanks kent de geboren Beverwijker geen angst voor zijn opponent.

"Ik ga hem knock-out slaan en dat is ook wat de fans willen zien. Ik wil het gevecht op mijn manier beëindigen. Ik houd er niet van als de jury er aan te pas moet komen."

Hoofdevenement

Struve en Volkov maken onderdeel uit van het hoofdevenement in Ahoy. Voor Struve, die in 2009 zijn debuut maakte bij de UFC, is het de eerste keer dat hij voor thuispubliek de afsluitende partij mag afwerken.

Tijdens zijn professionele carrière waren slechts twee van al zijn overwinningen via jurybeslissingen. Bovendien heeft hij een recordaantal vechtbonussen op zijn naam staan.

In mei 2016 deed de UFC voor het eerst Nederland aan. Ook toen werd voor Ahoy als locatie gekozen.

Vorig jaar was het gevecht tussen Overeem en de Wit-Rus Andrei Arlovski de hoofdact in Rotterdam. Struve kwam destijds ook in actie.