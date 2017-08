Van 't Westende en Bergstra direct uitgeschakeld op WK judo

Van 't Westende (26) was in zijn eerste partij in de Hongaarse hoofdstad in de klasse tot 73 kilogram niet opgewassen tegen Giyosjon Boboev uit Oezbekistan.

De Nederlander moest in de verlenging van de partij een waza-ari toestaan. Door de regel van de 'golden score' was het gevecht direct voorbij.

"Er had absoluut meer in gezeten'', reageerde Van 't Westende bij de NOS. "Vier minuten heb ik me aan het vooraf bedachte plan gehouden. Zorgen dat hij zijn ding niet kon doen. Dat ging goed. Ik weet dat hij gevaarlijk is in het 'overnemen'. In extra tijd probeer ik iets en trap ik er dan toch in. Daar baal ik enorm van.''

Bergstra

De 24-jarige Bergstra verloor in de klasse tot 57 kilogram al na een halve minuut op ippon van de Portugese Telma Monteiro.

Eerder dit seizoen werd de judoka uit Lemmer op de EK in de tweede ronde uitgeschakeld.

"Het was een pittige loting. Zij heeft een waslijst aan medailles op alle niveaus. De opdracht was om risico te nemen, omdat je anders zeker weet dat je verliest. Zij vindt het perfecte moment en dan lig je eruit. Dat doet pijn", baalde WK-debutante Bergstra na haar partij.

De WK in Boedapest zijn maandag begonnen en duren nog tot en met zondag.