Schippers zet punt achter 'geweldig' outdoorseizoen

"Het is een geweldig outdoorseizoen geweest met mijn tweede gouden WK-medaille op de 200 meter en brons op de 100 meter. Ik zal de fantastische WK in Londen nooit vergeten!", schrijft de 25-jarige Schippers dinsdag op Facebook.

"Het is nu tijd om een einde te maken aan dit prachtige seizoen. Ik wilde het jaar heel graag beëindigen bij de Diamond League-finale in Brussel, maar ik moet naar mijn lichaam luisteren."

"Ik wil iedereen bedanken voor de geweldige steun. Het geeft mij zoveel energie en een extra motivatie om goed te presteren. Ik kijk nu al uit naar volgend seizoen waar ik weer hoop te vlammen op de baan."

Birmingham

Schippers liep na de prolongatie van haar wereldtitel op de 200 meter in Londen nog bij de Diamond League in Birmingham en Zürich. In Engeland eindigde de Utrechtse als zesde op de 100 meter en afgelopen donderdag werd ze in Zwitserland vierde op de 200 meter.

Bij de Diamond League-finale vrijdag in het Koning Boudewijnstadion in Brussel staat er voor de vrouwen een 100 meter op het programma. Op die afstand staat Schippers vijfde in het klassement van de Diamond League, vooral door een zege begin juni in Rome.

De Nederlandse won dit jaar ook twee keer een 200 meter in de lucratieve reeks atletiekwedstrijden; half juni in Oslo en begin juli in Lausanne.