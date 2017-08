Van Baarle hoopt snel op duidelijkheid over voortbestaan Cannondale

Cannondale maakte zaterdag bekend dat het in financiële nood verkeert. De Amerikaanse WorldTour-formatie zag een van de geldschieters voor volgend seizoen afhaken.

"Ik kon het eigenlijk eerst niet geloven", zegt Van Baarle dinsdag bij de NOS. "Ik heb gehoord dat ze een crowdfundingsactie zijn gestart, maar ik weet niet of dat realistisch is. Eigenlijk denk ik niet dat we te veel hoop moeten hebben. De kans is klein dat het lukt."

Door de grote financiële nood zijn renners en staf van Cannondale alvast op zoek naar een nieuwe ploeg voor volgend seizoen, mocht de equipe ophouden te bestaan.

Makkelijk

Van Baarle, die eerder deze maand nog zijn contract bij Cannondale met twee jaar verlengde en bezig is aan zijn vierde seizoen bij die ploeg, verwacht dat het geen probleem voor hem is om een nieuw onderkomen te vinden.

"Voor mij zal het makkelijker zijn om elders een nieuw contract te tekenen, maar voor staf en andere medewerkers wordt het echt lastig", beseft Van Baarle, die dit jaar als vierde eindigde in de Ronde van Vlaanderen. "Mijn management is hard bezig en er lopen gesprekken, maar dat gaat niet zo binnen één of twee dagen. Dat duurt nog wel even."

Voorlopig lukt het Van Baarle goed om rustig te blijven onder de situatie. "Ik heb de afgelopen twee nachten niet zo lekker geslapen, maar er is geen grote paniek bij mij. Het zou wel fijn zijn als snel duidelijk wordt wat ik volgend jaar ga doen."

Van Baarle doet op zondag 24 september mee aan de wegwedstrijd bij de WK in het Noorse Bergen.