Ook Bekele gaat wereldrecord aanvallen bij marathon van Berlijn

Dat heeft de organisatie van de beroemde en zeer snelle Duitse stadsmarathon dinsdag bekendgemaakt.

De 35-jarige Bekele won vorig jaar in Berlijn in een persoonlijk record van 2 uur, 3 minuten en 3 seconden. Dat is de tweede tijd ooit op de klassieke afstand van 42 kilometer en 195 meter. De Keniaan Dennis Kimetto zette in 2014 het wereldrecord in Berlijn op 2:02.57.

Kipchoge (32) en Kipsang (35) hadden al eerder aangekondigd dat ze op 24 september de toptijd van hun landgenoot willen verbreken in de Duitse hoofdstad.

Kipsang liep in 2013 al een keer een wereldrecord in Berlijn (2:03.23), maar die tijd werd een jaar later dus alweer verbeterd door Kimetto.

Droomveld

Kipchoge deed begin mei bij een door Nike opgezette marketingstunt 2 uur en 23 seconden over een marathon. Het doel was om op het circuit van Monza in Italië de magische grens van twee uur te doorbreken. Omdat het niet ging om een officiële race, staat deze tijd niet in de boeken als wereldrecord.

Kipchoge won de marathon van Berlijn in 2015 in een tijd van 2:04.00.

Volgens racedirecteur Mark Milde heeft de marathon van Berlijn met Bekele, Kipsang en Kipchoge dit jaar een "droomveld".

"Het komt niet vaak voor dat de beste drie marathonlopers tegen elkaar uitkomen in dezelfde race. Als organisatie duimen we voor goed weer en een zeer spannende wedstrijd."

Zevenheuvelenloop

Twee maanden na de marathon van Berlijn is er ook een wereldrecordpoging in Nederland. Joshua Cheptegei gaat bij de 34e editie van de Zevenheuvelenloop op 19 november in Nijmegen de mondiale toptijd op de 15 kilometer aanvallen.

De 20-jarige Oegandees staat voor de derde keer aan de start van de wedstrijd. Het huidige wereldrecord werd gelopen door Leonard Komon in 2010, ook in Nijmegen. De 29-jarige Keniaan staat ook op de startlijst in Nijmegen om zijn wereldrecordtijd van 41.13 te verdedigen. Hij won de race in 2010 en 2013.

Cheptegei won de afgelopen twee jaar in Nijmegen. Op de wereldkampioenschappen atletiek in Londen snelde de jonge Oegandees naar het zilver op de 10.000 meter achter de Brit Mo Farah. Door kenners wordt Cheptegei gezien als de opvolger van Farah, die met baanatletiek is gestopt en zich gaat richten op de marathon.