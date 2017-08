Bokser Lacruz op WK niet opgewassen tegen topfavoriet Alvarez

De 23-jarige Arnhemmer streed moedig en zocht vaak de aanval, maar had weinig in te brengen tegen de Cubaan, die in Hamburg de onbetwiste titelfavoriet is. De juryleden gaven Alvarez allemaal de zege: 5-0.

Alvarez is niet alleen drievoudig wereldkampioen, hij won ook twee keer een bronzen medaille op de Olympische Spelen. Dat deed hij in Londen en Rio de Janeiro.

Lacruz, die wordt getraind door Hennie van Bemmel, had zaterdag in de eerste ronde nog gewonnen van de Amerikaan Delante Johnson.

Door de uitschakeling van Lacruz is Roy Korving nog de enige Nederlander in het toernooi. Eerder werd ook Max van der Pas uitgeschakeld. Korving komt dinsdag in de kwartfinales van de klasse boven 91 kilo uit tegen de Oezbeek Sanjar Tursunov.