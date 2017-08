UFC-voorzitter White denkt dat McGregor in MMA evenveel kan verdienen

Het duel tussen McGregor en Mayweather is met een geschatte omzet van 500 tot 700 miljoen dollar (425 miljoen tot 590 miljoen euro) het meest lucratieve evenement in de historie van de vechtsport.

White stelde zondag dat hij McGregor vergelijkbare inkomsten kan bieden in de UFC, de grootste MMA-bond. "Als onze evenementen qua tv-inkomsten en entreegelden hetzelfde opleveren als het gevecht tussen Mayweather en McGregor, dan komt het helemaal goed. Geloof me maar, niemand kan ons in de maling nemen."

"Wat we nodig hebben zijn twee bijzondere vechters die op het juiste moment tegenover elkaar in de ring staan en vooraf genoeg praatjes hebben."

McGregor

McGregor liet er geen misverstand over bestaan wat hem het meest was bevallen aan zijn uitstapje naar de bokssport. "De cheque was in orde, de cheque was niet slecht", zei de Ier.

In 2013 kreeg McGregor nog een bijstandsuitkering van 188 euro. Nadat hij doorbrak als vechtsporter en miljonair werd, kocht de voormalig loodgieter een jacht dat hij 'The 188' doopte.

Het gevecht met Mayweather levert hem minimaal 30 miljoen euro en waarschijnlijk meer dan 100 miljoen dollar op. Met een eigen kledinglijn en whiskeymerk probeert hij naast de sport geld te verdienen. Een van de eerste dingen die McGregor zondag na zijn nederlaag tegen Mayweather deed, was voor tientallen camera's een slok nemen uit een fles van zijn eigen whiskey.

"Ik heb er al voor gezorgd dat het prijzengeld in de MMA is gestegen. Als ik terugkeer, zorg ik dat het nog verder omhoog gaat", stelde McGregor.

Nate Diaz

Na het gevecht met Mayweather werd er al gespeculeerd over wie de volgende opponent voor McGregor zal worden. De namen van MMA-vechter Nate Diaz en bokser Paulie Malignaggi worden genoemd.

Malignaggi stopte enkele weken voor de 'Money Fight' als sparringpartner van McGregor. Een paar dagen voor het gevecht kwam het op straat in Las Vegas tot een agressieve confrontatie tussen de twee.

Diaz bezorgde McGregor in maart 2016 zijn eerste nederlaag in de UFC. Enkele maanden later wist McGregor wel te winnen van de Amerikaan. De 32-jarige Diaz staat net als McGregor bekend om zijn trash talk.