Caldas trots op ‘bijzondere prestatie’ hockeyers na winst in EK-finale

"Dit is een bijzondere prestatie van de ploeg", vertelde de zichtbaar geëmotioneerde trainer bij de NOS. "Dit maakt me heel erg trots. Ik ga er bijna van janken."

Nederland leed maandag in de groepsfase een afgetekende 5-0 nederlaag tegen België en stond in de finale halverwege met 2-0 achter. Door vier goals in de tweede helft greep Oranje alsnog de overwinning.

"De drive en de beleving waren indrukwekkend vandaag", oordeelde de bondscoach. "De beste ploeg heeft vandaag gewonnen. Wij zijn de overduidelijke winnaar. We wisten allemaal dat dit erin zat en het is fijn dat we het nu ook laten zien."

Hoop

Caldas had ook na de oorwassing in de groepsfase de hoop op de Europese titel niet laten varen. "Ook toen waren we niet de mindere ploeg. Maar België was gewoon enorm effectief."

"Vandaag heb ik in de rust een paar kleine dingen aangepast. Ik wist dat als we het tempo omhoog konden brengen, België het niet meer zou kunnen bijbenen. En dat was ook zo."

Nadat Robbert Kemperman en Mirco Pruyser Oranje langszij hadden gebracht, zorgde Mink van der Weerden in het laatste kwart voor de voorsprong. De beslissing kwam in de allerlaatste minuut van de stick van Pruyser, die topscorer werd van het toernooi.

De Nederlandse hockeyers staan vierde op de wereldranglijst. België is de nummer twee, achter regerend olympisch kampioen Argentinië.