Hockeyers Europees kampioen na comeback tegen België

België was in het Wagener Stadion in Amstelveen door goals van Tom Boon en Cedric Charlier in de eerste helft op een 0-2 voorsprong gekomen. Robbert Kemperman en Mirco Pruyser brachten de stand in het derde kwart weer in evenwicht.

Mink van der Weerden maakte de comeback tien minuten voor tijd compleet. De specialist wist na een aantal mislukte pogingen eindelijk direct te scoren uit een strafcorner. In de laatste minuut maakte Pruyser er ook nog 4-2 van, waarmee hij topscorer van het toernooi werd.

Oranje had eerder deze week in de groepsfase van het EK een afgetekende 0-5 nederlaag geleden tegen België. Dankzij zeges op Spanje en Oostenrijk werd toch de halve finale bereikt, waarin met 3-1 werd afgerekend met Engeland.

Effectief

België toonde ook in de finale direct aan over scorend vermogen te beschikken. Nadat eerst nog een treffer dankzij de videoarbiter werd geannuleerd, knalde Tom Boon raak uit de eerste strafcorner.

Ook in het tweede kwart was België heel effectief. Waar Nederland drie strafcorners en een handvol kansen liet liggen, schoot Cédric Charlier aan de andere kant fraai achterlangs de 2-0 binnen. Een schitterende treffer van Kemperman, die een hoge pass aannam en meteen uithaalde, bracht in de 37e minuut de sfeer en de spanning terug.

Pruyser (2x) en Van der Weerden, die zijn strafcorner bij het aanleggen iets had aangepast, zorgden daarna voor een jubelstemming in het Amsterdamse Bos.

Vijfde keer

Voor de Nederlandse hockeyers is het de vijfde Europese titel in de geschiedenis. Twee jaar geleden werd op het vorige EK Duitsland in de finale met 6-1 verslagen. Eerder werd Oranje Europees kampioen in 1983, 1987 en 2007.

Door de winst van de hockeyers in de finale is het succes voor Oranje dit EK compleet. Zaterdag pakten de vrouwen al de Europese titel door in de eindstrijd eveneens België te verslaan.

België wacht nog altijd op de eerste internationale hoofdprijs. Vorig jaar verloren de 'Red Lions' de finale van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro van Argentinië.