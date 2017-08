Bendsneyder stapt volgend jaar over van Moto3 naar Moto2

Dat bevestigt de 18-jarige Bendsneyder zondag tegen GPUpdate. "Ik ben enorm blij met deze kans. Om na twee seizoenen in de Moto3 op te schuiven naar de Moto2 is een droom die uitkomt."

De Rotterdammer finishte vorig jaar twee keer op het podium in de Moto3, maar is momenteel bezig aan een moeizaam seizoen namens KTM. Toch acht Tech 3 de jonge Bendsneyder al klaar voor de overstap naar de Moto2.

"Ik heb veel kennis opgedaan in deze klasse en acht de tijd rijp om een volgende stap te zetten. Het gaat pittig worden, de machines in de Moto2 hebben veel meer paardenkrachten, maar ik heb er veel zin in en kijk enorm uit naar het volgende seizoen."

Groot talent

Bendsneyder heeft voor twee seizoenen getekend bij Tech 3. Teambaas Hervé Poncharal is blij met de komst van de jonge Nederlander. "Bo is een groot talent met een grote toekomst voor zich. Hij gedraagt zich voorbeeldig, spreekt goed Engels en staat met beide benen op de grond. We gaan samen een geweldige tijd tegemoet."

Het beste resultaat van Bendsneyder dit seizoen was een vierde plaats in Tsjechië. Hij bezet met 38 punten momenteel de dertiende plaats in de WK-stand.

Zondagmiddag viel Bendsneyder in de voorlaatste ronde uit door een crash in de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Spanjaard Aron Canet (Estrella Galici 0,0) won de race op het circuit van Silverstone.

MotoGP

De Italiaan Andrea Dovizioso profiteerde in de koningsklasse van de motorsport, de MotoGP, maximaal van een uitvalbeurt van titelrivaal Marc Marquez.

Met zijn Ducati snelde hij op het circuit van Silverstone naar de overwinning, terwijl de Spanjaard met nog zeven ronden te gaan te kampen kreeg met een ontploffende motor van zijn Honda.

Het is voor Dovizioso de tweede achtereenvolgende GP-overwinning en de derde dit seizoen. Daardoor herovert hij niet alleen de leiding in de strijd om de wereldtitel met 183 punten, maar neemt hij zelfs negen punten voorsprong op Marquez. Maverick Viñales volgt als derde met 170 WK-punten.

Valentino Rossi nam met zijn Yamaha bij de start resoluut de leiding en reed meer dan de helft van de race aan kop, totdat hij drie ronden voor het einde voorbij werd gestreefd door Dovizioso en teamgenoot Viñales.