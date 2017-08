Nyck de Vries tweede in sprintrace Formule 2 bij debuut voor nieuw team

De Vries reed in België zijn eerste Grand Prix-weekend voor zijn nieuwe team Racing Engineering. Hij maakte eerder deze week de plotselinge overstap van Rapax naar de Spaanse renstal.

Zaterdag eindigde het Friese talent op de vijfde plek in de hoofdrace. In de sprintrace op zondag rook hij zelfs aan de zege, maar Sette Camara verdedigde met succes een voorsprong van ongeveer een seconde in de achttien rondes lange race.

Na een stevige crash van de Japanner Nobaharu Matsushita eindigde de race achter de safety car.

Debuutseizoen

De Vries, die deel uitmaakt van het talentenprogramma van McLaren, is bezig aan zijn debuutseizoen in de Formule 2. Eind mei won hij in Monaco zijn eerste race in deze klasse. Vorige maand eindigde hij bovendien twee keer als derde bij de races in Hongarije.

Door zijn vijfde en tweede plek in België stijgt De Vries van de achtste naar de zesde plek in het klassement. De Monegask Charles Leclerc gaat riant aan de leiding. Er staan nog drie races op het programma in de Formule 2: in Italië, Spanje en de Verenigde Arabische Emiraten.

Om 14.00 uur begint de Formule 1-race op het circuit van Spa. Max Verstappen start vanaf de vijfde plek.