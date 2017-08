McGregor had nog door willen boksen tegen Mayweather

"Ik sta hier nog, ik kan nog praten. Laat me naar mijn hoek gaan en mezelf bij elkaar rapen", zei hij in een eerste reactie.

De 29-jarige Mixed Martial Arts-vechter won de eerste drie rondes op punten tegen de elf jaar oudere Amerikaanse bokser, die daarna het initiatief overnam. In de tiende ronde kreeg de door de ring zwalkende McGregor een technische knock-out, nadat hij een serie rake klappen moest incasseren.

"Ik vond de partij erg close en het werd te vroeg gestopt. Ik was gewoon wat vermoeid en zijn klappen kwamen wat beter aan dan de mijne", vond McGregor.

"Als je in de ring staat is alles anders. Laat hem me maar neerslaan. Ik was vermoeid, maar had geen schade."

De 29-jarige kooivechter was onder de indruk van de elf jaar oudere Amerikaan. "Hij is niet supersnel of supersterk, maar hij heeft het totaalplaatje. Hij heeft al zijn vijftig profduels gewonnen, erg knap."