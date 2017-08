Mayweather na vijftigste bokszege 'definitief' met pensioen

Het duel in Las Vegas betekende de vijftigste zege als prof voor de ongeslagen Mayweather, die na zijn 49e zege ook al zijn pensioen aankondigde. Hij liet zich verleiden tot een terugkeer toen McGregor hem uitdaagde.

"Ik kon me geen betere danspartner wensen vanavond. Dit was mijn laatste duel", zei Mayweather in zijn overwinningsspeech na het gevecht dat hem honderden miljoenen euro's opleverde.

"McGregor was veel beter dan ik gedacht had. Toch was ik de betere bokser vanavond", aldus Mayweather, die de eerste drie rondes nog op punten verloor.

"Dat was ons plan, ik wilde mijn tijd nemen en hem uitputten. Hij probeerde in het begin harde klappen uit te delen, na 25 minuten merkte ik dat hij vermoeid werd."

Tiende ronde

In de negende ronde deelde Mayweather een serie stevige stoten uit aan de kooivechter. In de tiende ronde liep McGregor zwalkend door de ring en kon hij zich niet meer verweren tegen de klappen van Mayweather, waarop de scheidsrechter het gevecht beëindigde en de Amerikaan tot winnaar uitriep.

"Ik had al aangekondigd dat deze wedstrijd het einde niet zou halen. Boksen is een geweldige sport en MMA is dat ook. Ik wil de fans van beide sporten bedanken."