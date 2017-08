Bokser Mayweather wint 'Money Fight' van kooivechter McGregor

Bij het duel in Las Vegas stond naar verluidt ruim 500 miljoen dollar (425 miljoen euro) op het spel. Mayweather krijgt daar driekwart van.

De 40-jarige Mayweather ging twee jaar geleden met pensioen, maar keerde terug nadat kooivechter McGregor hem uitdaagde. De Amerikaan boekte de vijftigste zege uit zijn carrière, waarin hij ongeslagen is.

McGregor begon nog sterk aan het duel, maar rond de vijfde van twaalf rondes nam Mayweather het initiatief langzaamaan over.

Aan het einde van de negende ronde ging de vermoeide McGregor al bijna tegen de vlakte na enkele rake klappen van Mayweather. In de tiende ronde maakte de scheidsrechter een einde aan de partij toen de wankelende McGregor de ene na de andere klap moest incasseren en zich niet meer kon verweren.

Grootheden

Met Mayweather en McGregor stonden twee grootheden van twee verschillende sporten tegenover elkaar in de ring. Mayweather is misschien wel de beste bokser ooit. De Amerikaan had na een glansrijke carrière al een geschat vermogen van ruim een half miljard dollar. Dat wist hij zondag bijna te verdubbelen.

McGregor schreef vorig jaar geschiedenis door als eerste in twee verschillende gewichtsklassen kampioen te worden bij de UFC, de grootste organisatie van de Mixed Martial Arts (MMA). McGregor werd eerst de beste bij de vedergewichten en daarna ook bij de lichtgewichten.

De onverschrokken en grofgebekte Ier, die vier jaar geleden nog moest rondkomen van een sociale uitkering van zo'n 200 euro, nam vervolgens het initiatief voor een boksgevecht met Mayweather.

Dat met McGregor geen gewone bokser in de ring stond, merkte ook de scheidsrechter. Die moest enkele keren ingrijpen nadat McGregor ongeoorloofd op de rug van Mayweather sloeg. Ook Mayweather kreeg een reprimande toen hij aan het einde van de vijfde ronde gefrustreerd een duw uitdeelde aan McGregor.

Na zijn zege stelde Mayweather dat zijn carrière nu echt voorbij is. "Conor is een geweldige kampioen. Ik had me geen betere danspartner kunnen wensen voor mijn afscheidsdans."