Bondscoach Annan trots op hockeysters na 'waanzinnige prestatie'

"We waren de hele wedstrijd de bovenliggende partij, ik ben heel trots", zei Annan, sinds oktober 2015 bondscoach van de Oranjevrouwen, direct na de eindstrijd in Amstelveen tegen de NOS. "Dit is een waanzinnige prestatie van deze groep."

De Nederlandse hockeysters wachtten sinds het WK van 2014 in Den Haag op een grote titel. Vorig jaar verloor de ploeg van Annan de olympische finale in Rio de Janeiro pijnlijk na shoot-outs van Engeland.

Sindsdien is het team flink verjongd door onder meer het afscheid van de ervaren boegbeelden Ellen Hoog, Naomi van As en Maartje Paumen, maar de afgelopen week toonde het 'nieuwe' Oranje zich duidelijk de beste van Europa met een ongeslagen reeks wedstrijden.

"Nee, er valt geen last van mijn schouders", stelde Annan. "We hebben in korte tijd grote stappen gezet, Ja, het is een jonge ploeg, maar jonge speelsters als Pien Sanders zijn al waanzinnig goed. Er zit nog veel meer in en ik kijk nu al uit naar de volgende fase."

"Ik moet deze titel eerst nog even laten bezinken, maar we gaan dit wel even vieren."

Jonker

Oranje kwam tegen de taaie Belgische vrouwen via Carlien Dirkse van den Heuvel al snel op voorsprong in het overvolle Wagener Stadion, maar het duurde lang voordat de thuisploeg de beslissende tweede treffer maakte. Het kostbare doelpunt viel in de 48e minuut en kwam op naam van Kelly Jonker.

"Die 1-0 was niet safe", aldus de geboren Amstelveense tegen de NOS. "Het was heel fijn om eindelijk die tweede goal te maken. Het voelde aan als een bevrijding. De ontlading in het stadion was ook heel groot. Er kwam veel energie vrij.''

Jonker was door een schouderblessure maandenlang uitgeschakeld. Net op tijd was de aanvalster van Amsterdam fit voor het EK.

"En dan scoor je ook nog in je eigen stadion in de EK-finale'', sprak ze glunderend. "Hier heb ik keihard voor gewerkt. We zijn nog maar een team in opbouw. Ik heb ontzettend veel zin in de komende jaren."