Hockeysters veroveren negende Europese titel door zege op België

Carlien Dirkse van den Heuvel, met haar 30 jaar een van de routiniers bij de sterk verjongde Oranjevrouwen, maakte aan het einde van het eerste kwart de 1-0. Aan het begin van het laatste kwart besliste Kelly Jonker, ook een ervaren speelster, het duel: 2-0. De 3-0 van Ireen van den Assem maakte het feest compleet.

De ploeg van bondscoach Alyson Annan had in de groepsfase al met 1-0 gewonnen van België, dat zaterdag voor het eerst in een EK-finale stond.

De Nederlandse hockeysters pakten eerder in 1984, 1987, 1995, 1999, 2003, 2005, 2009 en 2011 EK-goud. Twee jaar geleden ging de finale in Londen na shoot-outs verloren tegen Engeland.

De Engelse vrouwen, die in de halve finale met 1-0 verloren van Oranje, veroverde eerder op zaterdag brons in Amstelveen. De olympisch kampioen versloeg Duitsland in de strijd om plek drie met 2-0 door goals van Hannah Martin en Alex Danson.

Strafcorner

Nederland was in eigen land de grote favoriet voor de finale tegen de Belgische vrouwen, maar de ploeg van Annan had het net als in de groepsfase lang lastig tegen de degelijke zuiderburen.

Oranje kwam al wel vrij snel op voorsprong. Nadat Aisling D'Hooghe nog redde op schoten van Dirkse van den Heuvel en Xan de Waard, was de Belgische keepster in de twaalfde minuut kansloos op een tip-in van Dirkse van den Heuvel na een stuiterende voorzet vanaf rechts van Kitty van Male, die haar honderdste interland speelde.

Nederland bleef ook na de openingstreffer de bovenliggende partij, maar de Belgische defensie stond weinig kansen toe. Twee strafcorners leverden voor rust ook geen tweede treffer op. Verdedigend had de thuisploeg echter niet veel te duchten van België.

Spelbeeld

Het spelbeeld veranderde na rust amper, maar de spanning bleef door de krappe voorsprong. Jonker zorgde twaalf minuten voor tijd voor opluchting bij de Oranjevrouwen en op de volle tribunes door in twee pogingen de 2-0 te maken op aangeven van Margot van Geffen.

België ging nog met een extra veldspeler hockeyen door keepster D'Hooghe van het veld te halen, maar de eerste Europese titel van Nederland sinds 2011 kwam geen moment meer in gevaar. In de laatste minuut maakte Van den Assem zelfs nog de 3-0 uit een strafbal.

Annan kreeg zo bij het EK nogmaals de bevestiging dat het Nederlandse vrouwenhockey ook zonder de 'Grote Drie' (Maartje Paumen, Naomi van As, Ellen Hoog) internationaal meetelt.

De Australische oud-international moest na de Olympische Spelen van vorig jaar (zilver) eveneens vervangers zoeken voor onder anderen middenveldster Eva de Goede (rustjaar) en keepster Joyce Sombroek (gestopt).