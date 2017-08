Volleybalsters plaatsen zich door vierde zege op rij voor WK 2018

Nederland kende in het Topsportcentrum geen problemen met Slovenië, dat op de wereldranglijst ruim honderd plaatsen lager staat: 25-16, 25-11 en 25-16.

De ploeg van Jamie Morrison won zijn vorige drie duels bij het WK-kwalificatietoernooi ook met 3-0 in sets, van achtereenvolgens Griekenland, België en Tsjechië, en legde zo beslag op een van de twee resterende WK-tickets.

In de kwalificatiereeks in Rotterdam, waar de volleybalvrouwen in 2015 verrassend zilver haalden op het EK, wacht nog één wedstrijd. Zondag treedt Nederland aan tegen Bulgarije, dat nog in de race is voor het laatste ticket.

De Bulgaarse vrouwen kunnen later op zaterdag deelname aan het WK veiligstellen tegen België. Mocht dat niet lukken, dan is het duel met Oranje van belang.

Nederland wist zich begin juni tijdens het eerste kwalificatietoernooi nog niet rechtstreeks te plaatsen voor het WK, na een nederlaag in de beslissende wedstrijd tegen Azerbeidzjan.