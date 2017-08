Zeilster Bouwmeester zonder te varen wereldkampioene Laser Radial

De twee afsluitende races werden zaterdag geschrapt vanwege gebrek aan wind op het IJsselmeer. Na een paar uur ronddobberen op het water voor de kust van Medemblik, konden de zeilsters zonder in actie te zijn gekomen terug naar binnen.

Bouwmeester werd in 2011 en 2014 ook al wereldkampioene. Vorig jaar pakte ze in Rio de Janeiro bovendien olympisch goud, nadat ze vier jaar eerder in Londen genoegen had moeten nemen met zilver.

Bouwmeester begon maandag met een zestigste plaats aan het WK. Na haar valse start zette de Friezin een geweldige inhaalrace in.

Omgegooid

"Ik begon onwijs slecht en ik werd keihard bestraft. Ik heb het toen helemaal omgegooid, mocht geen fout meer maken en heb daarna misschien wel een van mijn beste series ooit gevaren", jubelde de zeilster zaterdag.

"Ik heb gewoon keihard gevaren en als we vandaag hadden moeten varen had ik op dezelfde manier geracet", zei Bouwmeester. "Echt lekker om te winnen."

De Friezin gaf haar broer en coach Roelof Bouwmeester ook de credits. "Het is fantastisch. Helemaal samen met hem. Volgens mij zijn we echt een super goed team en gaan we nog veel meer mooie dingen laten zien."

Aftrekresultaat

Met twee gewonnen races op donderdag kreeg de tweevoudig wereldkampioene weer zicht op goud. Na tien races werd ook het tweede aftrekresultaat van kracht. Mede daardoor kon Bouwmeester vrijdag flink afstand nemen van haar Belgische rivale Evi van Acker, die drie keer EK-goud veroverde.

Van Acker legde achter Bouwmeester beslag op het zilver. Het brons is voor Manami Doi uit Japan. Maxime Jonker (zesde) en Daphne van der Vaart (zevende) eindigden ook in de top tien.