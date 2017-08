Rojer pakt in aanloop naar US Open dubbeltitel in Winston-Salem

De dubbelspecialist van het Nederlandse Davis Cup-team bekroonde met zijn Roemeense partner Horia Tecau een sterke week in de Amerikaanse staat North-Carolina door in de finale ook de Chileen Julio Peralta en Horacio Zeballos uit Argentinië te verslaan: 6-3 en 6-4.

Donderdag was het duo in de halve finale al ruim te sterk voor Brian Baker en Nikola Mektic: 6-1 en 6-0.

Rojer en Tecau vierden hun vijftiende ATP-titel op de ATP Tour, de derde van dit jaar. Ze toonden in Winston-Salem aan in vorm te zijn voor de US Open, het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar.

Het als tweede geplaatste koppel bleef op het Amerikaanse hardcourt zonder setverlies en stond bovendien slechts negentien games af.

"Dit is een mooi verjaardagscadeau", zei Rojer, die 36 is geworden. "Ook een nederlaag had deze dag niet kunnen verpesten voor mij, maar winst maakt het uiteraard wel nog mooier."

De US Open begint maandag. De eerste dag van het mannendubbelspel is op woensdag. Vorig jaar werden Rojer en Tecau in de derde ronde uitgeschakeld bij het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar.

Het Zweeds-Pakistaanse duo Robert Lindstedt/Aisam-Ul-Haq Qureshi was toen in twee sets te sterk: 3-6, 6-7 (4).