Vanderlyde stelt dat uitkomst megagevecht afhangt van 'honger' Mayweather

"Wat er gaat gebeuren in het gevecht ligt aan Mayweather", aldus de 54-jarige Vanderlyde, die in 1984, 1988 en 1992 olympische brons veroverde in het zwaargewicht, in gesprek met NUsport.

"Hij heeft in september 2015 voor het laatst gevochten; heeft hij het fysiek en mentaal kunnen opbrengen om zich nog een keer volledig goed voor te bereiden? Wil hij het nog een keer heel goed doen?"

"Hij is altijd een counterpuncher geweest, hij was de meester in het hinderen van zijn tegenstander. Als hij ook door McGregor niet geraakt kan worden, dan is Mayweather de favoriet en gaat hij winnen."

Bookmakers

Mayweather (40) is sinds de aankondiging van zijn gevecht in Las Vegas met MMA-vechter McGregor (29) de huizenhoge favoriet, omdat de Amerikaan de ervaren bokser is en bovendien nog nooit verloren heeft in zijn lange loopbaan (49 zeges, 0 nederlagen).

'Money' is in de week van het gevecht nog steeds de favoriet bij de bookmakers, maar McGregor wordt het afgelopen halfjaar steeds meer kansen toegedicht. De belangrijkste reden daarvoor is dat Mayweather elf jaar ouder is dan zijn tegenstander en zijn laatste gevecht zaterdag 714 dagen geleden zal zijn.

"Het is een speciaal gevecht, een van de grootste van de afgelopen jaren", zegt Vanderlyde. "Maar het is onvoorspelbaar wat er gaat gebeuren, omdat twee toppers uit twee verschillende disciplines het tegen elkaar opnemen."

De Limburger begrijpt wel dat Mayweather zijn bokspensioen even heeft uitgesteld na een uitdaging van McGregor, en niet alleen omdat de bokser uit Michigan weleens meer dan 200 miljoen euro kan gaan verdienen.

"Once a fighter, always a fighter; dat gevoel blijft altijd", stelt Vanderlyde. "Ik ben 54, maar mis nog steeds de adrenaline die hoort bij een gevecht. Mayweather heeft al bakken met geld verdiend en van wat ik begrijp zijn geld goed geïnvesteerd. Ik denk dat zijn ego en zijn gevoel ervoor zorgen dat hij weer de ring in stapt."

Pacquiao

De laatste keer dat Mayweather betrokken was bij een megagevecht was in mei van 2015, toen hij in Las Vegas duidelijk te sterk was voor de Filipijn Manny Pacquiao. Die partij leverde ook honderden miljoenen op, maar werd na afloop flink bekritiseerd omdat het een weinig sprankelend gevecht was.

Veel bokskenners vragen zich in aanloop naar Mayweather-McGregor daarom af of dit gevecht wel goed zal zijn voor de toekomst van de sport.

"Door alles eromheen is dit gevecht al beter dan Mayweather-Pacquiao", doelt Vanderlyde op onder meer de lange en zeer luidruchtige promotietour van Mayweather en McGregor in aanloop naar de partij. "Het adrenalineniveau van beide vechters zal groter zijn, het circus eromheen speelt zeker een rol."

"Er zit natuurlijk een heel management om dit gevecht heen. Er moeten pay-tv-abonnementen en kaartjes worden verkocht. Ik kan me voorstellen dat er tegen Mayweather en McGregor is gezegd: 'Er zit een heel grote beurs voor jullie in, jullie moeten deze show houden om het gevecht te promoten'."

Filteren

"Als boksliefhebber probeer ik me te focussen op het gevecht, niet op de commercie en de marketing die erbij komt kijken", vervolgt Vanderlyde. "Het gevecht is de laatste maanden flink opgeblazen, maar ik probeer dat allemaal weg te filteren. Het sportieve aspect vind ik interessant. Het gaat om sportintelligentie, doorzettingsvermogen. Dat vind ik boeiend."

Vanderlyde gaat het gevecht dan ook zeker niet missen. "Ik ben op een trainingsweekend, maar we gaan er absoluut met z'n allen om 06.00 uur voor zitten", aldus de oud-bokser. "En daarna gaan we zelf trainen."