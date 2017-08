Basketballers loten Kroatië en Italië in WK-kwalificatie

Kroatië, kwartfinalist op de laatste Olympische Spelen en de laatste jaren ook steeds van de partij op de WK's, is op papier de zwaarste opponent.

Nederland speelde eind vorige maand nog een oefenduel met Italië. Daarin brak NBA-speler Danilo Gallinari (Los Angeles Clippers) zijn hand, omdat hij een klap uitdeelde aan Jito Kok. Gallinari kan door de blessure deze zomer niet uitkomen op het EK.

Oranje ontliep bij de loting nog betere landen door in de pre-kwalificatie poulewinnaar te worden. De ploeg van Van Helfteren deed dat dankzij een recordzege afgelopen week in Tirana op Albanië: 37-111. De basketballers voldeden daarmee aan de opdracht om met 49 punten of meer verschil te winnen.

De zes groepswedstrijden worden gespeeld in november 2017 en in februari en juni 2018. De top drie gaat door naar de tweede ronde, die bestaat uit vier poules van elk zes landen. De beste drie landen uit iedere groep plaatsen zich voor het WK van 2019 in China.