Kritische Caldas weet dat hockeyers 'aan de bak' moeten tegen Engeland

Oranje haalde met 6-0 flink uit in het Wagener Stadion van Amstelveen. "Een goede pot", analyseert Caldas voor de camera van de NOS. "Al had er wel meer in gezeten."

Door de overtuigende overwinning in de afsluitende groepswedstrijd mag Nederland op doelsaldo als winnaar van de poule A door naar de laatste vier. Belgiƫ werd tweede na een verrassende nederlaag tegen Spanje.

Voor de groepswinst moest Oranje eerst nog wel met Oostenrijk afrekenen. Dat was geen eenvoudige taak volgens Caldas. "Wij wisten van tevoren dat we het spel moesten maken. Er is een verschil tussen Oostenrijk en Nederland en dat verschil moesten we laten gelden."

"We mogen niet zeggen dat ze stug zijn, maar we moesten wel alles zelf doen en dat is lastig voor een ploeg", aldus Caldas, die blij was met het spel van Oranje.

Toch waakt hij voor euforie na de klinkende zege. "Als je verliest doe je ook dingen goed, zoals wij hebben gedaan tegen Belgiƫ, en als je wint doe je ook dingen minder goed. Dus we blijven kritisch, we blijven er rustig onder."

9-1

In de halve eindstrijd wacht vrijdag een ontmoeting met Engeland. Ook dat is geen eenvoudige opgave voor de titelverdediger, weet Caldas. "Een stugge, typisch Engelse, ploeg met fysiek spel."

Nederland speelde in de aanloop twee keer tegen de Britten. Eind juni in de Hockey World League werd met 2-0 gewonnen en aan het begin van deze maand werd Engeland verpulverd in een oefenduel in Barcelona.

"Dat waren twee totaal verschillende potjes. Twee weken terug viel alles bij ons goed. Het werd 9-1, maar dat was niet de juiste verhouding. Dus ik denk dat we aan de bak mogen."