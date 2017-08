McIlroy neemt na derde seizoen zonder majorwinst drie maanden pauze

"Ik neem drie maanden de tijd om me volledig te focussen op mezelf, op mijn gezondheid en op mijn spel. Ik zie dit als een unieke kans om op verschillende vlakken beter te worden", zei de 28-jarige McIlroy in New York, waar hij deze week meedoet aan de Northern Trust.

McIlroy won dit jaar nog geen enkel toernooi. De viervoudig majorwinnaar en voormalig nummer één van de wereld, werd geplaagd door een ribblessure en problemen met zijn rug.

Hij doet de komende weken wel mee aan de play-offs van de FedEx Cup, een lucratieve serie wedstrijden in de Verenigde Staten, en sluit zijn seizoen daarna af bij het Alfred Dunhill Links Championship in Schotland. Het slottoernooi van de Europese Tour in Dubai, dat hij al drie keer won, slaat hij over.

De Noord-Ier bleef in 2017 voor het derde opeenvolgende jaar zonder majorzege. Hij vierde in 2011 zijn primeur op het US Open en was in 2014 voor het laatst de beste bij het PGA Championship.