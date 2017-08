McGregor zegt dat Mayweather binnen twee rondes neergaat

"Ik denk dat Mayweather het nog geen twee rondes tegen mij volhoudt", zei McGregor op de afsluitende persconferentie. "Hij gaat binnen één of twee rondes neer."

De vechtsportwereld leeft al maanden toe naar de bokspartij tussen oud-bokskampioen Mayweather (40) en MMA-vechter McGregor (29) in de T-Mobile Arena in Las Vegas.

Mayweather is meervoudig wereldkampioen en verloor geen enkele van zijn 49 professionele bokswedstrijden. Op de vraag waarom daar tegen de Ier verandering in gaat komen, was McGregor duidelijk. "Omdat ik anders ben. Ik ben een unieke man. Dat ga ik zaterdag bewijzen."

"Als hij de eerste ronde overleeft, beslis ik of ik hem verneder of uit zijn lijden verlos", aldus McGregor. "Hij gaat eraan."

Staredown

De presentatie verliep zonder incidenten. In tegenstelling tot voorgaande gelegenheden hielden beiden zich fysiek en verbaal rustig. Ook de traditionele 'staredown' leidde niet tot een voortijdig handgemeen.

Mayweather toonde zelfs enig respect voor zijn uitdager. "Hij is de beste op zijn gebied, ik ben de beste op mijn vlak. Het komt zaterdag op bokskwaliteiten, strijdlust en wilskracht aan. Het publiek kan zeker gaan genieten."

Mayweather en McGregor nemen het in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 augustus tegen elkaar op. Met het gevecht is meer dan honderd miljoen dollar gemoeid. Mayweather ging in 2015 met pensioen, maar keert voor de titanenstrijd met McGregor eenmalig terug in de ring.