Volleybalsters ook eenvoudig langs België op WK-kwalificatietoernooi

In het Topsportcentrum in Rotterdam was het team van bondscoach Jamie Morrison in een kwalificatiewedstrijd tegen België met 3-0 te sterk. Oranje kwam, op een fase in het slot van de derde set na, geen enkel moment in de problemen: 25-18, 25-18 en 25-22.

Nederland had dinsdag in de openingswedstrijd Griekenland al met 3-0 aan de kant gezet. De komende dagen volgen nog wedstrijden tegen Tsjechië (donderdag), Slovenië (zaterdag) en Bulgarije (zondag).

De beste twee landen plaatsen zich voor het WK. Nederland is op het extra kwalificatietoernooi aangewezen, omdat het zich begin juni tijdens het eerste kwalificatietoernooi in de beslissende wedstrijd liet verrassen door Azerbeidzjan.

Van de vijf tegenstanders op het kwalificatietoernooi had Oranje vooraf de meeste vrees voor België. Het verschil tussen de nummers acht en dertien van de wereld was echter groot. Bulgarije is zeventiende, Tsjechië staat 23e. Griekenland en Slovenië spelen een bijrol in het vrouwenvolleybal.