Geblesseerde Van 't End moet streep door WK judo zetten

Van 't End heeft vorige week bij een val in een training het topje van zijn schouder gescheurd, meldt de judobond woensdag. De Utrechter zal twee tot drie maanden moeten revalideren

"Het is ongelofelijk zuur dat ik volgende week niet de mat op kan", reageert Van 't End. "Ik ben weer terug op m'n oude niveau en had een erg goed gevoel over dit WK."

Van 't End zou uitkomen in de klasse tot 90 kilogram. Hij pakte in mei brons bij de Grand Slam in Jekaterinenburg.

De WK-judo beginnen op 28 augustus met de lichtste gewichtsklassen en eindigen op 3 september met de landenwedstrijden.

Medailles

Hoofdcoach Maarten Arens hoopt met zijn ploeg twee medailles te halen. "Dat is de laatste drie grote toernooien niet gelukt'', doelde hij op de Spelen van Rio en de vorige twee WK's waar Oranje steeds niet verder kwam dan één bronzen plak.

Na het wegvallen van Van 't End bestaat de Nederlands ploeg voor de WK nog uit vijf mannelijke en zes vrouwelijke judoka's.

Aan de mondiale eindstrijd nemen zo'n 800 judoka's deel. Zij zijn afkomstig uit 130 verschillende landen en hebben 56 medailles te verdelen.

WK-selectie Nederland: Margriet Bergstra (-57 kg), Sanne van Dijke, Kim Polling (-70 kg), Guusje Steenhuis, Marhinde Verkerk (-78 kg), Tessie Savelkouls (+78 kg), Sam van 't Westende (-73 kg), Frank de Wit (-81 kg), Henk Grol, Michael Korrel (-100 kg), Roy Meyer (+100 kg).