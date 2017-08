Tegenvallende start springruiters op EK in Göteborg

Jur Vrieling was de beste Nederlandse ruiter in de op tijd verreden openingsronde, waar elke springfout strafseconden opleverde, door met VDL Glasgow van Merelsnest op de voorlopige twintigste plek te eindigen. Harrie Smolders is met Don VHP Z voorlopig 31e. Beiden gooiden er één balk af.

Ruben Romp en Marc Houtzager maakten twee springfouten en staan nog lager in de rangschikking.

In het landenklassement staat Zwitserland vooralsnog bovenaane, voor Frankrijk en Zweden.

De voor eigen publiek startende Zweed Peder Fredricson leidt voorlopig in het individuele klassement. De Duitser Marcus Ehning staat tweede. De wedstrijden worden donderdag vervolgd.

Titelverdediger

"Het is gewoon teleurstellend", reageerde de Nederlandse bondscoach Rob Ehrens. "Geen enkele foutloze ronde, met als gevolg dat we zijn teruggeworpen in het klassement. Het enige wat we kunnen doen is de volgende ronde beter presteren. Vier keer ‘nul’ rijden is het enige wat telt.''

Ook Vrieling probeerde de moed er in te houden. "We kunnen nu alleen maar naar boven kijken en zorgen dat we een boel inhalen. De tweede dag gaat er ook altijd nog veel gebeuren. We moeten zorgen dat we geen fouten meer maken.''

Nederland is zowel individueel als in de landenwedstrijd titelverdediger. Twee jaar geleden in Aken won Jeroen Dubbeldam met Zenit goud. De combinatie is nu niet van de partij.

Ook Gerco Schröder en Maikel van der Vleuten van de gouden equipe van destijds doen niet mee in Göteborg. Alleen Vrieling is er nog.