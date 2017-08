Talent Nyck de Vries wisselt midden in Formule 2-seizoen van team

"Deze transfer is misschien een verassing midden in het seizoen, maar ik kijk er erg naar uit om vanaf Spa voor Racing Engineering uit te komen", reageert De Vries woensdag op de site van het Spaanse team.

"We hebben al sinds 2015 contact met elkaar en het is geweldig dat ik nu eindelijk met dit team kan gaan samenwerken. Ik hoop dat we het momentum terug kunnen krijgen en de successen kunnen behalen die dit team altijd gehad heeft."

De Vries neemt het stoeltje over van de Zwitser Louis Delétraz, die juist vertrekt naar Rapax.

Monaco

De Friese coureur, die deel uitmaakt van het talentenprogramma van McLaren, is bezig aan zijn debuutseizoen in de Formule 2. Eind mei won hij in Monaco zijn eerste race in deze klasse.

De Vries eindigde vorige maand bovendien twee keer als derde bij de races in Hongarije.

Racing Engineering draait tot nu toe een minder seizoen. Het Spaanse team staat achtste in de constructeursstand met 29 punten, terwijl het Italiaanse Rapax 106 punten heeft verzameld.

Racing Engineering stond dit jaar één keer op het podium. De Zweed Gustav Malja, de nieuwe teamgenoot van De Vries, werd derde in de tweede race in Monaco.

Komend weekend zijn op het circuit van Spa-Francorchamps in België de vijftiende en zestiende race van het Formule 2-seizoen. Daarna zijn er nog Grand Prix-weekenden op Monza, in Spanje en in Abu Dhabi.