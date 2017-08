'Show rondom Mayweather-McGregor is asociaal en onbeschoft'

Tijdens showevenementen in Los Angeles, Toronto, New York en Londen in aanloop naar het titanenduel belaagden de kemphanen elkaar met trash talk. "Je krijgt bijna het idee dat het allemaal opgezet is. Ik vind het allemaal net iets té", zegt De Randamie tegen NUsport.

"In de VS vinden ze het geweldig als het asociaal en onbeschoft gaat. Ik kan dat helemaal niet waarderen."

"Wat twee tegenstanders zou moeten binden, is de liefde voor de sport", vindt de de 33-jarige Utrechtse. "Het is nergens voor nodig om elkaar voor alles uit te maken wat vies en vuil is."

"Mayweather en McGregor zijn twee topatleten, de beste in hun tak van sport. Mensen zouden moeten uitkijken naar een mooi gevecht tussen twee toppers, maar niet naar de verbale strijd vooraf. Het gaat alleen maar om de aandacht en het geld."

500 miljoen

Met het boksgevecht is naar schatting 500 miljoen dollar (425 miljoen euro) gemoeid. Mayweather heeft bedongen driekwart van de inkomsten te krijgen.

In de T-Mobile Arena in Las Vegas is plaats voor 20.000 toeschouwers. Voor een zitplaats bij de ring wordt ruim 30.000 euro betaald. De goedkoopste tickets kosten 1.600 euro.

In de Verenigde Staten betalen tv-kijkers 100 dollar als ze het gevecht via pay-per-view in high definition willen zien. In Ierland (waar McGregor vandaan komt) en Groot-Brittannië wordt 25 euro gevraagd.

In Nederland zend FOX Sports het gevecht uit. Niet-abonnees kunnen het duel voor 7,95 euro online live bekijken.

Eer

"Wat is behalve belachelijk veel geld het nut van dit gevecht?", vraagt De Randamie zich af. "Floyd is de beste bokser van zijn tijdperk. Hij heeft tegen de allergrootsten gestaan en heeft al zijn gevechten gewonnen. Welke eer heeft hij dan nog te behalen, tegen iemand die nog nooit een officiële wedstrijd gebokst heeft?"

De Nederlandse benadrukt dat de verschillen tussen Mixed Martial Arts en de bokssport groot zijn. "Boksen is zo'n mooie sport, het wordt door veel mensen enorm onderschat. Je moet twaalf rondes van drie minuten ontzettend geconcentreerd zijn. Het is schaken met je vuisten. Als jij een klap uitdeelt, geef je je dekking open en kan de tegenstander een tegenzet doen. Het is zo vreselijk moeilijk."

"In het MMA heb je veel meer elementen. Als het je met slaan niet lukt, kun je het met schoppen proberen. Als dat ook niet lukt, kun je je tegenstander naar beneden trekken voor een grondgevecht. Je hebt dus veel meer opties om een gevecht te winnen."

"Als bokser heb je niet de mogelijkheid om iets anders te gebruiken dan je vuisten. Als het daarmee niet lukt, dan moet je altijd incasseren. MMA en boksen zijn niet te vergelijken, het is totaal verschillend."

Vastberaden

Toch denkt De Randamie niet dat McGregor bij voorbaat kansloos is tegen Mayweather. "Ik ben niet zo van de voorspellingen, maar als je het gevecht puur technisch benadert, dan moet het voor Floyd geen probleem zijn om te winnen."

"Maar Conor komt heel vastberaden en zelfverzekerd over. Als je als vechter de heilige overtuiging hebt dat je gaat winnen en dat de ander niks voorstelt, dan ben je heel moeilijk te verslaan. Dat is voor McGregor zijn enige kans."

"Ik ga er niet voor wakker blijven", vertelt De Randamie. "Als ik zondagochtend wakker word, zal ik ongetwijfeld op social media overspoeld worden met beelden van het gevecht. Als dan blijkt dat het een mooi duel is geweest, dan ga ik het wel terugkijken."

Het gevecht tussen Mayweather en McGregor begint in de nacht van zaterdag op zondag rond 06.00 uur Nederlandse tijd.