Cleveland ziet Irving vertrekken naar Boston en haalt Thomas als opvolger

De Celtics betrekken behalve sterspeler Thomas ook de 27-jarige small forward Jae Crowder, de 20-jarige Kroatische center Ante Zizic en een waarschijnlijk hoge keuze in de draft van volgend jaar in de ruil.

Irving (25) meldde vorige maand in een gesprek met Cavaliers-voorzitter Dan Gilbert dat hij wilde vertrekken bij de Cavaliers. De point guard wilde niet langer in de schaduw staan van sterspeler LeBron James.

"Ik wil namens de hele club Kyrie Irving bedanken voor zes geweldige jaren bij onze ploeg", zegt Gilbert woensdag. "Vanaf het moment dat we hem kozen in de draft van 2011 is het een plezier geweest om hem te zien spelen. Met Irving konden we in 2016 onze eerste NBA-titel veroveren."

James bedankte zijn oud-ploeggenoot op Twitter. "Een speciaal talent. Alleen maar respect, wat een reis is het de afgelopen drie jaar geweest", zegt de vedette van de Cavaliers.

Afgelopen seizoen verloor Cleveland in de finale van de NBA van Golden State Warriors. Die ploeg was in de eindstrijd van 2015 ook al te sterk voor de 'Cavs'.

Thomas

De 28-jarige Thomas speelde sinds 2015 bij de Celtics. Ondanks zijn geringe lengte van 1.75 meter maakte de point guard indruk met een gemiddelde van 28,9 punten per duel in het afgelopen seizoen. Alleen Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) en James Harden (Houston Rockets) hadden afgelopen seizoen een beter gemiddelde.

Danny Ainge, technisch directeur van de Celtics, spreekt tegenover ESPN over "een dag als een achtbaan". "Het is een moeilijke dag om Isaiah, Jae en Ante te zien vertrekken. Vooral Isaiah en Jae waren een belangrijk onderdeel van ons team, ons succes en onze cultuur geworden."

"Tegelijkertijd zijn we verguld met de komst van een van de beste aanvallende spelers in de competitie. Er zat een flink prijskaartje aan deze deal", aldus Ainge. "Maar als je een 25-jarige All Star wilt aantrekken, dan moet je een grote prijs betalen."

All Star

Irving en Thomas zijn al de vijfde en zesde speler die vorig seizoen gekozen werden tot het All Star-team van de NBA en volgend seizoen voor een nieuwe club zullen spelen.

Jimmy Butler trok van Chicago Bulls naar Minnesota Timberwolves, Paul George werd door Indiana Pacers geruild naar Oklahoma City Thunder, de transfervrije Gordon Hayward ging van Utah Jazz naar de Celtics en Paul Millsap (Atlanta Hawks) koos voor een contract bij Denver Nuggets.

Het nieuwe seizoen in de NBA begint op 17 oktober. Pikant genoeg gaan de Celtics die dag op bezoek bij de Cavaliers.