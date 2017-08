Hockeysters als groepswinnaar verder op EK door 10-0 zege op Tsjechië

De equipe van bondscoach Alyson Annan bleef door de derde opeenvolgende zege zonder puntenverlies en kroonde zich zo overtuigend tot winnaar van poule A.

Eerder had de achtvoudig Europees kampioen zich dankzij winst tegen Spanje (3-1) en België (1-0) al verzekerd van een ticket voor de halve finales, waardoor dinsdag alleen de groepswinst nog op het spel stond in Amstelveen.

Nederland staat donderdag in de halve eindstrijd tegenover titelverdediger Engeland, de nummer twee van groep B. Twee jaar geleden in Londen verloor Oranje de EK-finale na shoot-outs van de Britten.

In de poule van Nederland won België zijn laatste wedstrijd met 2-1 van Spanje, waardoor het als nummer twee ook door mag naar halve finales. Daarin stuit het op Duitsland.

Respect

Tsjechië had dinsdag nauwelijks iets in te brengen tegen Nederland. Eerder werd al met ruime cijfers verloren van België (6-0) en Spanje (7-1) en ook Oranje bleek een maatje te groot voor de machteloze equipe van coach Filip Neusser.

Na het eerste kwart stond het door goals van Caia van Maasakker en Margot van Geffen 'pas' 2-0, maar daarna ging het hard in het Amsterdamse Bos. Halverwege leidde Oranje al met 6-0 na treffers van Kitty van Male, Kelly Jonker, Laurien Leurink en nogmaals Van Maasakker.

Via Ireen van den Assem, Leurink en Lidewij Welten liep Nederland nog verder uit, maar de teller leek te stokken bij negen doelpunten in het Wagener Stadion. Uiteindelijk kregen de fans, die riepen om 'tien, tien tien', toch nog waar voor hun geld dankzij de 10-0 van aanvoerder Marloes Keetels.

"We hebben gedaan wat we wilden", reageerde Annan na afloop bij de NOS. "We wilden dit team behandelen met respect. Tsjechië is een stugge ploeg. We staan hier goed te hockeyen."