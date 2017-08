Nederlandse hockeyers op EK hard onderuit tegen België

De ploeg van bondscoach Max Caldas kreeg van de Belgen een lesje in effectiviteit. Oranje had het meeste balbezit, creëerde ook meer kansen, maar vond in de afronding vaak de uitblinkende doelman Vincent Vanasch op de weg.

De Belgen, die in de halve finale op de Olympische Spelen van 2016 ook al te sterk waren voor Oranje, namen al rap de leiding. Sebastien Dockier haalde snoeihard uit, na een stopfout aan Nederlandse zijde.

De spits was in het tweede kwart opnieuw trefzeker, al kreeg hij hulp van doelman Pirmin Blaak die zijn poging met de voet in eigen doel werkte.

Een minuut na die treffer kwam België op fraaie wijze op 3-0. Tom Boon pushte de bal van eigen helft naar de vrijstaande Thomas Briels. Die liet de Nederlandse defensie vervolgens kansloos.

Strafcorners

Oranje kreeg voldoende kansen op de aansluitingstreffer. Liefst tien strafcorners waren echter niet aan onder anderen specialist Mink van der Weerden besteed. België had minder moeite om met dergelijke kansen om te springen. Loïck Luypaert vergrootte de marge uit een strafcorner in het derde kwart naar 4-0.

Terwijl de frustratie bij Oranje alleen maar toenam, Sander de Wijn, Bob de Voogd en Van der Weerden kregen geel, hield België in het laatste kwart eenvoudig stand. Boon maakte er in de slotfase zelfs nog 5-0 van.

De 'Red Lions' staan door de zege in de halve eindstrijd, terwijl Nederland in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk een plek bij de laatste vier moet zien veilig te stellen. Die wedstrijd is woensdag.