Bouwmeester begint slecht aan WK Laser Radial in Medemblik

De olympisch kampioene van Rio de Janeiro staat na de eerste twee races slechts op de 60e plaats. De 29-jarige Friezin kwam in de eerste twee races tot een 29e en een 27e plaats.

Beste Nederlandse is vooralsnog Maxime Jonker, die 20e is. Zij kwam in de eerste race als 23e over de meet en eindigde in de tweede race als zevende.

De leiding is in handen van de Slowaakse Kim Pletikos, die als derde en tweede eindigde. Er zijn in Medemblik acht kwalificatieraces, waarna vier races volgen waarin om de medailles wordt gestreden.