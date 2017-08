Volleybalsters zijn het 'aan hun stand verplicht' om WK te halen

"We zijn het aan onze stand verplicht om op het WK te staan. En als we ons eigen spel spelen, dan kunnen we een eind komen", aldus diagonaalspeelster Lonneke Sloetjes in gesprek met NUsport.

Nederland had zich begin juni al kunnen kwalificeren voor het WK, maar door een nederlaag tegen Azerbeidzjan viel die droom toen in duigen voor de ploeg van bondscoach Jamie Morrison.

Oranje speelt deze week in het Rotterdamse Topsportcentrum tegen Griekenland (dinsdag), België (woensdag), Tsjechië (donderdag), Slovenië (zaterdag) en Bulgarije (zondag) om twee WK-tickets.

"We weten dat dit de laatste kans is en dat het nu moet gebeuren", zegt Sloetjes, die vorig jaar met Nederland vierde werd op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro.

"Het WK is superbelangrijk, zeker met de doelen die we hebben richting de Olympische Spelen van 2020, dus we moeten het halen. Iedereen is ontspannen, dat is alleen maar goed. Er zit een goede focus op bij de ploeg."

Pauze

Oranje heeft een korte pauze gehad nadat het aan het begin van deze maand net naast een halvefinaleplek greep bij het finaletoernooi van de World Grand Prix.

"De pauze was meer dan verdiend, al was hij niet zo lang als ik had gewild", stelt Morrison, de Amerikaan die begin dit jaar succescoach Giovanni Guidetti opvolgde als keuzeheer.

"Maar het team heeft de afgelopen negen dagen weer heel hard getraind en nu kijken we uit naar het WK-kwalificatietoernooi. De ploeg is ontspannen. Het is een leuke groep, ze houden ervan om plezier te hebben tijdens de trainingen en voelen zich goed."

Morrison wil geen grootste concurrent aanwijzen in de WK-kwalificatiegroep. Op papier zijn België (dertiende op de wereldranglijst), Bulgarije (zeventiende) en Tsjechië (23e) de lastigste tegenstanders voor Nederland, dat zelf de nummer acht van de wereld is. Griekenland (64e) en Slovenië (115e) lijken de zwakke broeders.

"Het worden vijf zware wedstrijden", beweert Morrison. "Elk team moet vechten voor zijn leven. Maar historisch gezien zijn Bulgarije, Tsjechië en België de beste ploegen."

Dijkema

Oranje begint het toernooi in Rotterdam zonder Laura Dijkema. De 27-jarige spelverdeelster heeft in de voorbereiding haar enkel verzwikt en zal daardoor in de eerste duels niet kunnen meedoen.

Nederland, dat vier jaar geleden bij het vorige WK strandde in de tweede groepsfase, begint dinsdagavond om 19.30 uur aan zijn eerste wedstrijd, tegen Griekenland.