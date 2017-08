Herlings valt uit in tweede manche bij MXGP-wedstrijd in Zweden

Herlings begon in de eerste manche nog op pole position en kwam toen als tweede over de streep in Zweden, achter Honda-coureur Tim Gajser.

De tweede manche, die Herlings dus vroegtijdig moest staken, werd gewonnen door Romain Febvre. Voor de 25-jarige Fransman is het zijn eerste podiumplek dit jaar.

Brabander Glenn Coldenhoff kwam in zowel de eerste als de tweede manche als vijfde over de streep. Herlings belandde dankzij zijn prestatie in de eerste manche uiteindelijk op de tiende plek in Zweden.

De wedstrijd werd gewonnen door Gajser, die na zijn zege in de eerste manche als tweede eindigde in de tweede race.

WK-stand

Vorige week wist Herlings nog de Grand Prix van Zwitserland op zijn naam te schrijven. Hij was eerder in het seizoen al de beste in België en Letland.

Herlings blijft ondanks zijn technische mankementen op de tweede plek staan in de WK-stand, achter de Italiaan Antonio Cairoli. Coldenhoff staat tiende in de algemene rangschikking.