Hassan wint 3.000 meter in Birmingham, Schippers zesde op 100 meter

Hassan had op de streep een seconde voorsprong op de nummer twee, de Duitse Konstanze Klosterhalven. Margaret Kipkemboi uit Kenia werd derde op de 3.000 meter.

Met 8.28,90 liep Hassan een Nederlands record op de incourante afstand.

De geboren Ethiopische veroverde vorige week bij de WK atletiek in Londen brons op de 5.000 meter, nadat ze op de 1.500 meter - haar favoriete afstand - teleurstellend als vijfde was geëindigd.

Susan Krumins, de tweede Nederlandse op de 3.000 meter, liep in het Alexander Stadium naar de zevende plaats in een persoonlijk record van 8.34,41.

Schippers

Schippers kwam niet in de buurt van het podium op de 100 meter. De Utrechtse, die zich met de hakken over de sloot plaatste voor de finale, eindigde als zesde in 11,22.

Olympisch kampioene Elaine Thompson uit Jamaica won bij een tegenwind van 1,2 meter per seconde in een tijd van 10,92. De Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou pakte het zilver (10,97), terwijl de Jamaicaanse Jura Levy derde werd in 11,08.

Schippers veroverde twee weken geleden bij de WK brons op de 100 meter in een tijd van 10,96. De Nederlandse prolongeerde bovendien de wereldtitel op de 200 meter.

Douma

Richard Douma finishte niet op de mijl bij de Diamond League-wedstrijd in Engeland. De Brit Jake Wightman ging in 3.54,92 met de zege aan de haal.

Douma strandde anderhalve week geleden bij de WK in de halve finales van de 1.500 meter. De mijl (1.609 meter) is een incourante afstand.

Farah

Mo Farah nam in stijl afscheid van de Britse baanatletiek. De veelvoudig wereldkampioen, die zich vanaf volgend seizoen gaat richten op de marathon, won bij zijn laatste optreden op de baan in eigen land de 3.000 meter in een tijd van 7.38,64.

De Spanjaard Adel Mechaal (7.40,34) werd tweede en de Keniaan Davis Kiplangat (7.40,63) derde.