Vos schrijft Ladies Tour in Noorwegen op haar naam

Vos nam zaterdag al de leiderstrui in Noorwegen over van de Belgische Jolien d'Hoore. Ze eindigde als tweede in de tweede etappe en pakte genoeg bonificatieseconden om de macht in de WorldTour-koers over te nemen.

In de relatief vlakke slotrit van Svinesund naar Halden over 158,6 kilometer had ze aan een derde plek genoeg om de leiding in het algemeen klassement vast te houden.

Megan Guarnier, de winnares van 2015, pakte de zege in de derde etappe en eindigde als tweede in het eindklassement met dertien seconden achterstand op Vos. Ellen van Dijk werd tweede in de slotrit en eindigde als derde in de algemene rangschikking.

Puntenklassement

Vos verzekerde zich niet alleen van de eindzege in Noorwegen, maar won ook het puntenklassement door in de laatste etappe een tussensprint te winnen.

De kersverse Europees kampioene, die in juli al het eindklassement in de BeNe Ladies Tour won, hoopt volgende maand in het Noorse Bergen voor de vierde keer in haar loopbaan wereldkampioen te worden.