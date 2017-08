Hockeyers beginnen EK met overtuigende zege op Spanje

Nederland kwam aan het einde van het tweede kwart op voorsprong tegen de Spanjaarden dankzij een rake strafcorner van Seve van Ass. Vlak daarna vergrootte Valentin Verga de voorsprong al naar twee.

Mink van der Weerden zorgde in de laatste dertig seconden van datzelfde tweede kwart zelfs nog voor de 3-0. Voor Van der Weerden was die treffer uit een strafcorner zijn 82e doelpunt in dienst van Oranje.

Mirco Pruyser zorgde in het derde kwart voor de 4-0, waarna Spanje via een counter de eretreffer aantekende. Doelpunten van Verga en Bob de Voogd (twee) bepaalden de eindstand op 7-1 in het Wagener Stadion.

België

Nederland vervolgt de groepsfase maandag met een wedstrijd tegen België en speelt woensdag nog tegen Oostenrijk. De nummers één en twee van de poule plaatsen zich voor de halve finales.

Poule B wordt gevormd door Duitsland, Ierland, Engeland en Polen.