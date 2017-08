'Revaliderende Valverde wil eind oktober rentree maken in peloton'

Valverde ging op het natte parcours in Düsseldorf onderuit in een bocht en kwam vervolgens hard in aanraking met een dranghek. Bij die valpartij brak hij zijn linkerknieschijf en een bot in zijn linkerenkel.

Door de zware blessure leek het seizoen van Valverde voorbij, maar volgens de Catalaanse krant El Periodico is de kans groot dat de renner van Movistar nog dit seizoen zijn rentree maakt.

Valverde, die momenteel aan het revalideren is in Murcia, zou zijn pijlen richten op de Tour van Guangxi. De WorldTour-koers in China wordt van 19 tot 24 oktober verreden.

Sterk seizoen

Valverde begon nog als een van de favorieten voor de eindzege in de Tour, waar hij voor de tiende keer meedeed. De Ronde van Frankrijk werd uiteindelijk gewonnen door de Brit Chris Froome.

Eerder in 2017 had Valverde nog laten zien in uitstekende vorm te verkeren. Hij won onder meer de Ronde van Catalonië, de Ronde van Baskenland, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.