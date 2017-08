Van Gelder slaat eerste kans op WK-kwalificatie over

Van Gelder is naar eigen zeggen niet klaar voor die wedstrijden en richt zich volledig op het tweede WK-kwalificatiemoment, volgende week. De 34-jarige Waalwijker ontbreekt in de voorlopige trajectselectie voor de WK in oktober in de Canadese stad Montreal.

Van Gelder veroverde weliswaar in juni bij de NK het goud aan de ringen, maar hij maakte met zijn score van 14,300 punten te weinig indruk op Van Bokhoven.

De bondscoach, die vorig jaar op de Olympische Spelen in Rio nog besloot om Van Gelder naar huis te laten sturen omdat zijn pupil met een avondje stappen de gedragsregels had overtreden, heeft de limiet voor de WK gesteld op 14,983.

Tien Nederlanders

Tijdens de twee kwalificatiemomenten op 19 en 26 augustus krijgen in totaal tien Nederlandse turners de kans zich te bewijzen in de aanloop naar de WK. Epke Zonderland, wel opgenomen in de voorlopige WK-selectie, komt in actie op brug en rek.

Van Gelder heeft volgende week nog één kans om de vereiste score te behalen en in beeld te blijven voor de mondiale titelstrijd in Montreal.

"Mocht hij dat puntenaantal halen en ik besluit hem niet te selecteren, dan zal ik redenen moeten verzinnen om hem niet te sturen", zei Van Bokhoven, die maximaal zes turners mag meenemen naar Canada. "Dat geldt ook als ik hem toch opneem in de selectie terwijl hij die limiet niet heeft gehaald."