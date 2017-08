Hockeysters beginnen EK in eigen land met zege op Spanje

Het publiek in het uitverkochte en vernieuwbouwde Wagener Stadion in Amstelveen moest tot het tweede kwart wachten tot er een doelpunt viel.

Het was Lidewij Welten, één van de weinige vedettes die nog over is na de afgelopen Olympische Spelen, die de score opende. Zij promoveerde een strafcorner van Caia van Maasakker met een tip-in tot doelpunt.

Nog voor de rust was het 2-0. Frederique Matla stond op de goede plek om de bal binnen te tikken. Spanje kwam vlak voor het eind van het derde kwart via Begona Garcia op 2-1, maar wederom Matla bracht Oranje met een intikker in het laatste kwart op 3-1.

Het duel werd vervolgens vanwege de zware regenval en onweer voor langer dan een half uur onderbroken. Op advies van de politie besloot de toernooiorganisatie zelfs om drie van de vier tribunes in het stadion te ontruimen.

De supporters werd verzocht om een veilige plek op te zoeken. Alleen de toeschouwers op de overdekte hoofdtribune mochten blijven zitten. De fans die er voor kozen om vervolgens terug te keren werden niet beloond. Beide ploegen kwamen na de hervatting niet meer tot scoren.