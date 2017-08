UFC-baas denkt dat Mayweather knock-out gaat tegen McGregor

De vechtsportwereld leeft al maanden toe naar de bokspartij tussen oud-bokskampioen Mayweather (40) en MMA-vechter McGregor (29) in de T-Mobile Arena in Las Vegas.

UFC-directeur White denkt niet dat McGregor, die in de MMA domineert in zijn gewichtsklasse, in het nadeel is doordat hij van origine geen bokser is.

"Mensen denken dat Conor compleet overklast wordt en sommigen zeggen dat hij Floyd niet eens één keer zal raken", aldus de Amerikaan vrijdag tegen The Telegraph. "Maar ik heb hem aan het werk gezien en het ziet er fenomenaal uit. Hij is geweldig in vorm en slaat hard."

"Het wordt echt een gevecht en daarin kan alles gebeuren. Ik hoop dat Conor wint en denk ook dat hij gaat winnen. Ik verwacht dat hij Floyd knock-out slaat."

Reputatie

De 48-jarige White denkt dat McGregor aan het langste eind zal trekken omdat hij nooit teleurstelt in grote gevechten.

"Hij heeft altijd alles waargemaakt en hij zegt dat Floyd binnen vier rondes knock-out gaat. Volgens mij heeft hij dat nu zelfs bijgesteld naar twee rondes. Ik ben op zijn hand en heb er echt zin in", aldus White.

De UFC-baas spreekt van een legendarisch gevecht tussen Mayweather en McGregor. "Er zijn ontelbare grote gevechten geweest waarbij ik betrokken was, maar niet één was zo groot als dit. Dit is het grootste evenement ooit in de geschiedenis van de vechtsport."

Mayweather keerde terug van zijn bokspensioen nadat hij door MMA-kampioen McGregor werd uitgedaagd. Het gevecht begint om 3.00 uur Nederlandse tijd in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 augustus.