Verhoeven treft MMA-vechter Silva in volgende kickbokspartij

De 37-jarige Silva maakte naam als MMA-vechter, hoewel hij zijn laatste vijf gevechten verloor. In die tak van sport nam de Zuid-Amerikaan vorig jaar afscheid van de UFC, de grootste organisatie binnen MMA.

Tegen Verhoeven maakt Silva, die bij de MMA uitkwam in het zwaargewicht en negentien van zijn 31 partijen won, zijn debuut als kickbokser.

Het gevecht tussen Verhoeven en Silva duurt maximaal drie rondes. Dat houdt in dat de wereldtitel van de 28-jarige Verhoeven niet op het spel staat, want dan moet de partij over vijf rondes gaan.

In mei van dit jaar won Verhoeven zijn tot dusver laatste gevecht van Ismael Lazaar. In de Brabanthallen in Den Bosch werd hij in een partij waarbij eveneens alleen prestige op het spel stond unaniem tot winnaar uitgeroepen.

Ben Saddik

Eind dit jaar, in december, neemt Verhoeven het ook nog op tegen de Marokkaan Jamal Ben Saddik en dat duel gaat wel om de wererldtitel. De exacte datum en plaats van die confrontatie zijn nog niet bekend.

Ben Saddik, die twee jaar jonger is dan Verhoeven, daagde de Brabander in maart uit nadat hij de Braziliaan Guto Inocente had verslagen. Verhoeven nam de uitdaging lachend aan.

Voor Verhoeven staat tevens nog een rematch tegen Badr Hari op het programma, maar dat gaat nog even duren. In december 2016 stonden ze voor het eerst tegenover elkaar en toen won Verhoeven omdat Hari geblesseerd opgaf.