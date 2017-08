Meppelink/Van Gestel en Sinnema/Stubbe door op EK beachvolleybal

Het als vijftiende geplaatste duo Meppelink/Van Gestel was in het Letse Jurmala in twee spannende sets te sterk voor de Russische vrouwen Olga Motrich en Svetlana Kholomina, die als 23e waren ingeschaald: 21-19 en 21-18.

Het Nederlandse koppel strijdt later op vrijdag met de als eerste geplaatste Duitse vrouwen Chantal Laboureur en Julia Sude om een plek bij de laatste acht.

Sinnema en Stubbe (14) rekenden in de eerste knock-outronde af met Valentyna Davidova en Ievgeniia Shchypkova uit Oekraïne (11): 21-19 en 21-11. In de achtste finales wachten de olympisch kampioenen Laura Ludwig en Kira Walkenhorst uit Duitsland.

Voor Driessen en Meertens is het EK voorbij. Zij verloren in de tussenronde van het Poolse tweetal Kinga Kolosinska/ Jagoda Gruszczynska. Dat gebeurde eveneens in twee sets: 6-21 en 17-21.

Mannen

Bij de mannen zijn Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zonder te spelen al doorgedrongen tot de kwartfinales.

Het Nederlandse duo, als groepswinnaar vrijgeloot voor de eerste ronde, zou vrijdagmiddag in de tweede ronde in actie komen tegen Alexander Walkenhorst en Sebastian Fuchs, maar de Duitse mannen moesten zich geblesseerd terugtrekken.

De kwart- en halve finales bij de mannen staan zaterdag op het programma in Jurmala, terwijl de finale zondag is.