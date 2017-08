Welten wil hockeysters op sleeptouw nemen bij EK in eigen land

Oranje onderging na het zilver bij de Olympische Spelen van vorig jaar in Rio de Janeiro een ware metamorfose. Door het wegvallen van Paumen, Van As en Hoog en het instromen van jong talent daalde de gemiddelde leeftijd significant. Het was ook voor Welten allemaal even wennen in het begin, maar de aanvalster zag al snel de uitdaging ervan in.

"Mijn rol werd in één klap wat serieuzer", aldus de 155-voudig international in gesprek met NUsport tijdens een persbijeenkomst voorafgaand aan het EK dat vrijdag begint in Amstelveen.

"Daar kon ik niet omheen. Maar ik vind dat leuk. Het maakt het voor mij ook wel weer interessant. Ik moet nu wel meer van me laten horen. Dat betekent niet dat ik constant ga staan lopen te schreeuwen op het veld. Ik kan ook gewoon mijn stick laten spreken."

Welten, olympische kampioene van 2008 en 2012, wilde ook in aanloop naar de Europese titelstrijd van meerwaarde zijn voor haar minder ervaren ploeggenoten.

"We spelen een toernooi in eigen land. Dat is natuurlijk niet zomaar iets. Daar kan ik die jonkies op voorbereiden. Die rol heeft altijd wel bij me gepast, ik vertel graag verhalen. Ervaringen delen vind ik altijd leuk."

Prijzenkast

Welten is gepokt en gemazeld in de hockeywereld. Ze maakte sinds haar interlanddebuut in 2008 alles mee. Olympisch goud, WK-goud, EK-goud: het is allemaal terug te vinden in de prijzenkast van de geboren Eindhovense. "Maar de honger naar titels is nog steeds aanwezig", benadrukt ze.

"Ik heb inderdaad alles gewonnen wat er te winnen valt, maar ik heb ook al aardig wat verloren. Nu is mijn nieuwe rol mijn uitdaging. Als ik echt geen uitdaging meer zie en het idee heb dat ik zelf niet meer kan groeien, dan zou het voor mij klaar zijn. Maar dat idee heb ik echt nog niet. Ik heb het idee dat ik zelfs nog beter kan."

Dat moet Welten dan om te beginnen vrijdagavond laten zien wanneer Nederland om 20.00 uur het EK opent tegen Spanje. Dat de speelster van Den Bosch het eerste groepsduel zou halen was geen zekerheidje. Ze is namelijk pas net hersteld van een langdurige voetblessure.

"Ik ga heel relaxed het EK in. Ik heb vertrouwen in mijn voet. Ik heb vertrouwen in alle meiden. En dan zien we het vanzelf wel."

"Ik voel geen extra druk. De meiden hebben zonder mij al heel goed gepresteerd tijdens de halve finale van de Hockey World League, dus het is niet zo dat het straks allemaal van mij af moet gaan hangen."

Topfavoriet

Welten wil niet beamen dat Oranje de topfavoriet is voor de Europese titel. "Ik denk dat mensen dat wel snel zullen zeggen, maar als je heel realistisch kijkt, is Engeland misschien wel de topfavoriet, want die zijn olympisch en Europees kampioen."

"Zij hebben de laatste twee titeltoernooien gewonnen dus ik denk dat zij het maar moeten laten zien. Maar het gaat me niet gebeuren dat ik weer een finale van Engeland verlies. Ik wil heel graag van hen winnen en met dit team goud halen."