Azarenka door scheiding niet op US Open

"Zoals het er nu voor staat, zou ik alleen kunnen deelnemen aan de US Open als ik mijn zoontje achterlaat in Californië. En dat wil ik niet'', meldt Azarenka donderdag in een verklaring.

"Voor iedere ouder is het lastig om een balans te vinden tussen een eigen carrière en de belangen van je kind. Maar niemand zou een keuze daar tussen moeten maken, we zijn sterk genoeg om het allebei te kunnen. Die uitdaging wil ik aangaan.''

Azarenka kwam na Roland Garros in 2016 een jaar lang niet in actie. Ze beviel in december van haar zoon Leo. Van januari 2012 tot en met februari 2013 was de tweevoudig Australian Open-winnares, met een korte onderbreking, de nummer één van de wereldranglijst. Een maand geleden bereikte ze de achtste finales op Wimbledon.

Williams

Azarenka is zeker niet de enige grote naam die de US Open laat schieten. Ook de zwangere Serena Williams ontbreekt op het Grand Slam-toernooi in New York. De 35-jarige Amerikaanse is in september uitgerekend. Williams hoopt daarna terug te keren op de tennisbaan.

Bij mannen ontbreekt ook een aantal grote namen. Kei Nishikori, Stan Wawrinka en Novak Djokovic moeten de US Open laten schieten wegens blessures.

Verschillende andere top-10 spelers kampen met lichte blessures. Andy Murray (1), Roger Federer (3), Marin Cilic (6) en Milos Raonic (10) trokken zich deze week om die reden terug van het Masterstoernooi in Cincinnati.

De US Open, het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar, begint op maandag 28 augustus.